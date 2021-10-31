РИАМО - 31 окт. На перегоне Щербинка – Подольск второго Московского центрального диаметра электропоезд сбил человека, который, по предварительной информации, переходил пути в неположенном месте, сообщили РИАМО в пресс-службе МЖД.

ЧП произошло в 16:52. Пострадавшему оказывают медпомощь.

Из-за инцидента в пути задерживается несколько электричек Курского направления и МЦД-2 в сторону области.

В 17:28 движение поездов в сторону области восстановлено. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы ввести его в график.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и призывает граждан неукоснительно соблюдать правила перехода через железнодорожные пути.