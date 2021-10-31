РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. Житель подмосковного Подольска пожаловался на мусор в лесу у Южного обхода и попросил его убрать, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Комитет лесного хозяйства Московской области, рассмотрев обращение, сообщил, что сотрудниками лесной охраны проведена проверка. Факты, указанные в обращении, подтвердились.

Данный земельный участок расположен в выделе 11 квартала 24 Подольского лесничества Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Подольским филиалом ГКУ МО «Мособллес» направлено письмо в администрацию муниципалитета о необходимости проведения совместного субботника и определения точной даты. В случае отсутствия возможности проведения акции или окончания проведения административного расследования свалка будет ликвидирована по госконтракту, заданию или за счет нарушителя.