РИАМО - 31 окт. Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 призвал коллег подходить к решению экологических вопросов комплексно и сообща, а также наращивать поглощение парниковых газов. Об этом сообщает «МИР 24».
Он уточнил, что для использования в полной мере имеющегося потенциала российской территории в стране планируется значительно повысить качество управления лесами.
Глава государства призвал страны составить рейтинг экопроектов по степени снижения ими парниковых газов.
Саммит глав государств и правительств G20 проходит в Риме. Глава российского МИД Сергей Лавров принимает в мероприятии очное участие, а президент страны Владимир Путин — по видеосвязи.
Ранее Путин отметил, что в России климат теплеет быстрее, чем в других странах мира.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии