РИАМО - 31 окт. Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 призвал коллег подходить к решению экологических вопросов комплексно и сообща, а также наращивать поглощение парниковых газов. Об этом сообщает «МИР 24».

«Для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности. Это поглощающий потенциал наших лесов, тундры, сельхозземель, морей, болот», – сказал Путин.

Он уточнил, что для использования в полной мере имеющегося потенциала российской территории в стране планируется значительно повысить качество управления лесами.

Глава государства призвал страны составить рейтинг экопроектов по степени снижения ими парниковых газов.

Саммит глав государств и правительств G20 проходит в Риме. Глава российского МИД Сергей Лавров принимает в мероприятии очное участие, а президент страны Владимир Путин — по видеосвязи.

Ранее Путин отметил, что в России климат теплеет быстрее, чем в других странах мира.