РИАМО - 31 окт. Автоэксперт Петр Баканов отметил, что покупателям машин на вторичным рынке необходимо быть внимательными и учитывать ряд важных факторов, так как многие недобросовестные автовладельцы перед продажей искусственно занижают пробег. Напрямую выявить вмешательство в одометр весьма сложно, сообщает «Вечерняя Москва».

«У передней панели и у панели комбинации приборов не должно быть следов съема, следов от отвертки или съемников. Если кто-то лазил в переднюю панель, это должно насторожить: что там человек делал? Если есть следы съема, это в 80% случаев говорит о том, что пробег «крутился», — разъяснил Баканов.

Важно обращать внимание и на состояние салона. Он может быть слишком чистый или, наоборот, грязный. Подозрительно свежие сиденья и интерьер в целом могут говорить о том, что хозяин специально создает иллюзию новизны автомобиля. Также должно насторожить, если при низких цифрах на одометре салон машины выглядит слишком старым. При этом все равно нельзя утверждать, что это однозначные признаки.

Эксперт отметил, что другой неплохой способ обнаружить «скрученный» пробег — оценить внешний вид педалей газа и тормоза.

«Выявить серьезный пробег помогают накладки на педали. Если при прочих равных накладки на педали стерты, а все остальное выглядит новым — это тоже должно насторожить, потому что такого не бывает», — пояснил Баканов.

Специалист добавил, что дилерская карта может многое рассказать о состоянии машины и ее реальном пробеге. К примеру, в ней указано, что машина ежегодно проходила 15 тыс. км, а в последний год — только 5 тыс., то такой фактор уже должен насторожить покупателя.