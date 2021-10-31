РИАМО - 31 окт. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье днем задержали и отменили 29 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали 1 рейс и 3 отменили. В Домодедове 6 рейсов задержаны, 3 отменены. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов, отменены 12.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек прилетов и вылетов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.