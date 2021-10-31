РИАМО - 31 окт. Врач-диетолог Наталья Нефедова считает, что самым эффективным напитком для уменьшения веса является простая чистая вода, но только с помощью нее сбросить лишние килограммы не получится. Об этом сообщает Nation News.

Она отметила, что набирает популярность питьевая диета, но она может быть опасной для здоровья.

«Люди думают, что жидкость не имеет калорий, но кроме воды все остальное имеет калории. Кофе и чай без молока и сахара тоже некалорийные напитки», — подчеркнула врач.

По ее словам, более приятной для питья воду можно сделать, если выжать в нее лимон или огурец.

Диетолог добавила, что человеку в день следует выпивать 30-45 мл жидкости на килограмм тела, но все зависит от образа жизни и окружающей среды. Например, в летнее время организму необходимо больше воды, чем зимой.