РИАМО - 31 окт. За 9 месяцев 2021 года количество поданных заявок на участие в торгах составило более 5,3 тыс. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 104% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самыми популярными объектами для аренды и продажи являются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Такой спрос обусловлен непосредственной близостью со столицей, хорошей транспортной доступностью. Кроме того, арендованный земельный участок после строительства дома можно выкупить всего за 3% от его кадастровой стоимости.

Характеристику и всю необходимую информацию об объектах, которые предлагаются в аренду или выставлены на продажу в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ.

В Московской области торги по аренде и продаже объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, проводит комитет по конкурентной политике Подмосковья / ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрациями городских округов.