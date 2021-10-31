РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В Подольске провели тренировочный учебно-методический поход для кадетов школы №32, в ходе него ребята обучились правилам преодоления крутых склонов, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Педагог дополнительного образования молодежного центра «Максимум» провел с кадетами учебно-методический поход, целью которого было привить учащимся кадетских классов любовь к походам и изучению родного края, а также усвоить порядок и правила преодоления крутых склонов.

Помощь своему руководителю в проведении похода оказывали воспитанники любительского объединения «Юный спасатель» Иван Агеев, Владимир Тюрин, Маргарита Хомякова.

Учебно-методический поход был направлен на подготовку участников к горному походу 2022 года.