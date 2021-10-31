РИАМО - 31 окт. Намеренное заражение себя и близких Covid-19 является пережитком древних подходов к профилактике и лечению различных заболеваний, сообщил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эпидемиолог Вадим Покровский.

Пользователи социальных сетей обсуждают разные истории об умышленном заражении коронавирусом. Они иногда заканчиваются реанимацией или в худшем случае – смертью.

«Такое в предыдущие столетия встречалось, когда заражали детей разными инфекциями, потому что считалось, что дети легче переносят (заболевания – ред.). Конечно, все зависит от того, какая инфекция», – сказал Покровский в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что болезнь может быть опасной. Иммунитет проще получить с помощью вакцинации.

Эпидемиолог отметил, что умышленное заражение людей Covid-19 должно наказываться по закону о преднамеренном распространении инфекционных болезней.

«Тут вполне может сработать действующее уголовное законодательство. Это будет зависеть от активности прокуратуры, других надзорных служб, в частности, Роспотребнадзора», – заключил эксперт.

В воскресенье в РФ зафиксирован новый максимум заражений Covid-19 с начала пандемии. За сутки в стране выявили 40 993 новых случая заболевания. Всего в России за пандемию зафиксировали 8 513 790 случаев инфекции.