РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В подмосковном Подольске почтили память погибших во время репрессий и возложили цветы к Поклонному камню в Екатерининском сквере, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии, которое прошло 30 октября, приняли участие замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот, представители совета депутатов, а также дети тех, кого после ареста называли врагами народа. Участники возложили цветы и почтили память репрессированных.

«Каждый из присутствующих чтит память о своих близких, которые были репрессированы, многие из них невинно убиты. Каждый из вас может рассказать историю жизни своей семьи. Нет ничего страшнее, чем потерять близких. Нет ничего страшнее, когда родителей разлучают с детьми. В душе каждого из нас живет чувство несправедливости по отношению к погибшим. Перелистывая страницы истории, просматривая старые потертые фотографии, мы, наши дети, внуки и правнуки должны помнить о тех людях, которые невинно пострадали. Вечная им память», - сказала Ропот.

В Подольске более 30 лет свою деятельность ведет общественная организация инвалидов - жертв политических репрессий «Надежда». Ее целями являются содействие восстановлению исторической правды и увековечиванию памяти жертв, защита их законных прав и интересов, организация социальной помощи. В настоящее время в рядах организации состоит 291 человек.