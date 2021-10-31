РИАМО - 31 окт. Президент РФ Владимир Путин заявил, что среднегодовая температура в России увеличивается большими темпами, поэтому в стране климат теплеет быстрее, чем в других государствах мира. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что вопрос изменения климата имеет ключевое значение. При этом Россия уже испытывает последствия глобального потепления на себе.
Путин подчеркнул, что в стране происходит опустынивание и эрозия почв. Также идет таяние вечной мерзлоты, а это значительная территория России.
Президент отметил, что РФ активно участвует в всех мировых программах по сохранению климата и своевременно выполняет все взятые на себя обязательства, включая рамочную конвенцию ООН об изменении климата и Парижское соглашение.
Саммит глав государств и правительств «большой двадцатки» проходит в Риме. Глава МИД России Сергей Лавров участвует в нем в очном формате, а президент Владимир Путин — по видеосвязи.
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