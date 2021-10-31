РИАМО - 31 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией городского округа Подольск объявлены электронные аукционы по продаже машино-мест на улице Рабочей, д. 4, сообщает пресс-служба комитета.

Три машино-места, площадь каждого из которых 12,8 кв. м., можно приобрести в собственность за 701 400 руб. за единицу, а одно машино-место площадью 12,6 кв.м — за 690 600 руб.

Машино-места оборудованы в новом подземном паркинге, построенном несколько лет назад, недалеко от центра города Подольск. На территорию паркинга обеспечен комфортный заезд, а площадь машино-мест подойдет для стоянки как компактных автомобилей, так и внедорожников.

Заявки на аукционы принимаются до 29 ноября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедур 63323, 63335, 63145, 63142). Аукционы состоятся 2 декабря.

Более детально ознакомиться с информацией о машино-местах, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.

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