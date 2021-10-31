РИАМО - 31 окт. Из окна пятиэтажки в подмосковных Химках выпал мужчина, ему удалось выжить, сообщил РИАМО очевидец происшествия.

Инцидент произошел в воскресенье днем на ул. Горная, 24.

«Услышал, будто на улице рояль уронили. Выхожу на балкон, а там лежит мужчина на земле. В итоге выяснилось, что он с четвертого этажа выпал. Весь поломался, естественно, но живой», — рассказал очевидец.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Медики положили мужчину на носилки и зафиксировали его, после чего увезли в больницу.