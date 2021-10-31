РИАМО - 31 окт. Российская сборная одержала победу в общем медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике-2021 в японском Китакюсю, сообщает Газета.ru.

Отечественные гимнастки взяли 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Второе место заняла сборная Италии (1 золото, 3 серебра, 1 бронза), третье — команда Белоруссии (1 золото, 2 серебра и 4 бронзы.)

Японские гимнастки смогли добыть лишь 4 медали: 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Наибольшую часть золотых медалей для России завоевала Дина Аверина. У нее сразу 4 награды высшей пробы.

Следующий чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в сентябре 2022 года в Болгарии.