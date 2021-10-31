РИАМО - 31 окт. Опубликована закупка на оказание услуг по организации горячего питания для обучающихся в городском округе Фрязино в 2022-2023 годах, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Согласно данным закупки, услуги по питанию должны быть оказаны в 7 образовательных учреждениях муниципалитета. В рацион школьников войдет разнообразное питания, в том числе абрикосы, бананы, арбузы, кефир для детского питания, хлебобулочные изделия, колбасные, консервы овощные и рыбные и др.

Оказание услуг по организации горячего питания осуществляется в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Фрязино.

В Подмосковье запущен проект «Родительский контроль», в рамках которого родители могут проверить работу столовых в школах региона и качество еды в них. Принять участие в проекте может любой родитель по предварительной договоренности со школой.