РИАМО - 31 окт. Мужчина погиб в результате дорожной аварии на Ленинградском проспекте в районе дома 33А, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Водитель автомобиля Ford остановился из-за технической неисправности в крайней левой полосе и вышел из машины. В этот момент на него наехал автомобиль Skoda. Мужчина погиб на месте.

В настоящий момент ограничено движение транспорта по двум полосам из трех. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за ЧП на Ленинградском проспекте наблюдается затор длиной более 1 км.