РИАМО - 31 окт. Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что концентрация препарата «Спутник V» снижена для вакцинации подростков в 5 раз, и в 10 раз — для маленьких детей, сообщает Газета.ru.

«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт подчеркнул, что именно такие дозировки будут безопасны для маленьких пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице внедряют новые протоколы лечения коронавируса для детей с хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Москве коронавирусом заболели свыше 190 тыс. детей. 65% из них – это школьники и подростки в возрасте 14-17 лет. Кроме того, в городе за последнее время выросла детская смертность от Covid-19.

Отечественный препарат «Спутник V» стал первой официально зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса.