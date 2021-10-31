РИАМО - 31 окт. Арбитражный суд столицы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Московская областная энергосетевая компания» закона о закупках на торгах на поставку спецодежды. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в ведомство поступила жалоба АО «Меридиан» на действия (бездействие) заказчика — «Московская областная энергосетевая компания» — при проведении конкурса на поставку спецодежды и спецобуви для защиты от общепроизводственных загрязнений для нужд филиалов АО «Мособлэнерго».

По результатам рассмотрения данного обращения управление признало жалобу обоснованной, а также выдало заказчику обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с решением и предписанием, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд отказал «Московской областной энергосетевой компании» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения регионального УФАС.