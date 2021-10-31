РИАМО - 31 окт. Предприниматели смогут приобрести в собственность или арендовать в Подмосковье 68 объектов на торгах и оборудовать в них магазины, офисы и иные коммерческие учрежденияв зависимости от типа функционального назначения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилые объекты выставлены на торги во многих городских округах. Из них 32 предназначены для аренды, а 36 для продажи.

Начальная цена за арендную плату выставленных лотов варьируется от 6 тыс. рублей до 1,7 млн рублей, а их общая площадь составляет порядка 2900 кв. м.

Помещения общей площадью более 4700 кв. м. предлагаются для продажи с начальной ценой от 295 тыс. рублей до 39 млн рублей.

За 9 месяцев 2021 года в Московской области реализовано 152 нежилых помещения. Общая площадь объектов составила около 15 тыс. кв. м.