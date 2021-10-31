РИАМО - 31 окт. Согласно данным опроса SuperJob, 42% россиян считают, что использование животных в цирках нужно запретить, а еще 8% против выступлений только диких зверей. Об этом сообщает Газета.ru.
Респонденты предлагают животных-артистов отправлять в зоопарки, заповедники или спецприюты. Некоторые считают, что уже выступающие звери могут продолжить «карьеру», но новых животных брать на службу в цирки нет необходимости.
Первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов отметил, что было изменено законодательство, чтобы исключить жестокое обращение с животными.
По его словам, сегодня в стране фактически запрещены передвижные цирки-шапито, где в основном и происходили эпизоды жесткого обращения с животными.
При этом депутат подчеркнул, что спрос на шоу с животными в России по-прежнему сохраняется: люди активно покупают дорогостоящие билеты в цирки.
Зоозащитник и адвокат Марианна Комаровская считает «каменным веком» использование животных в цирковых шоу. По ее мнению, такие выступления не отвечают реалиям и уровню развития большей части современного общества. Наблюдать за зверями гораздо лучше в их естественной среде обитания, а не в неволе.
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