РИАМО - 31 окт. Согласно данным опроса SuperJob, 42% россиян считают, что использование животных в цирках нужно запретить, а еще 8% против выступлений только диких зверей. Об этом сообщает Газета.ru.

Респонденты предлагают животных-артистов отправлять в зоопарки, заповедники или спецприюты. Некоторые считают, что уже выступающие звери могут продолжить «карьеру», но новых животных брать на службу в цирки нет необходимости.

Первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов отметил, что было изменено законодательство, чтобы исключить жестокое обращение с животными.

«На получение лицензий у цирков осталось всего два месяца. 1 января 2022 года я напишу запрос генпрокурору с тем, чтобы была инициирована проверка всех российских цирков на предмет соответствия законодательству и требованиям, которые к ним предъявляются», — сказал Бурматов, добавив, что в требованиях прописаны условия содержания от размеров вольеров до кормления.

По его словам, сегодня в стране фактически запрещены передвижные цирки-шапито, где в основном и происходили эпизоды жесткого обращения с животными.

При этом депутат подчеркнул, что спрос на шоу с животными в России по-прежнему сохраняется: люди активно покупают дорогостоящие билеты в цирки.

Зоозащитник и адвокат Марианна Комаровская считает «каменным веком» использование животных в цирковых шоу. По ее мнению, такие выступления не отвечают реалиям и уровню развития большей части современного общества. Наблюдать за зверями гораздо лучше в их естественной среде обитания, а не в неволе.