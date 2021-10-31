РИАМО - 31 окт. Бригада скорой помощи доставила в больницу в Клину мужчину 1967 года рождения, у него диагностировали проникающее колото-резаное ранение груди, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Подмосковью.

ЧП случилось днем 30 октября. Пострадавший был ранее судим за причинение легкого вреда здоровью, побои, угрозу убийством, а также за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Полицейские за совершенное преступление задержали мужчину 1977 года рождения, которого ранее судили за грабеж. Его доставили в отдел МВД.

Задержанный признался, что преступление было совершено в ходе пьяной ссоры. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».