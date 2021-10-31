РИАМО - 31 окт. В квартире дома 35 по улице Володарского в Орехово-Зуеве обнаружили труп мужчины с проникающим колото-резаным ранением груди, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершенное преступление задержана женщина 1977 года рождения, которая была ранее судима за убийство.

Преступление было совершено в ходе распития алкоголя. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».