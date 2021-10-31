РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В Подольске возведут крытое место для ожидания людей перед основным входом в здание бывшей Климовской горбольницы №2, сообщила главврач Подольской городской клинической больницы № 3, депутат округа Марина Черногорова.

Глава округа Николай Пестов совместно с замглавы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александром Скобенниковым, депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем и главврачом Подольской областной клинической больницы Варданом Геворкяном 30 октября с рабочим визитом посетили Подольскую областную клиническую больницу, филиал №5 (бывшую Климовскую городскую больницу №2).

В настоящее время в медучреждении ведутся работы по ремонту фасада и кровли здания поликлиники. Также здесь проводятся работы по демонтажу пристройки, которая была возведена в начале 2000-х годов. Сейчас же встал вопрос об организации места ожидания для людей или колясочной.

«Жители и сотрудники поликлиники озвучили, что перед началом работы учреждения около дверей клиники часто скапливаются довольно много людей. Для того, чтобы им было комфортнее ожидать открытия медицинского учреждения, мы остановились на том, что перед основным входом в здание поликлиники оставим старый фундамент и на нем уже возведем дополнительное крытое помещение с современным остеклением», — написала Черногорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».