РИАМО - 31 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией городского округа Краснознаменск объявлен электронный аукцион по аренде нежилого помещения площадью 49,1 кв. м. на улице Победы, д. 26, сообщает пресс-служба комитета.

Объект недвижимости, выставленный на торги, предлагается в аренду сроком на 5 лет. Начальная цена годовой аренды – 217,840 тыс. руб.

Помещение заинтересует арендаторов, так как оно светлое и просторное, а также расположено в кирпичном здании с оборудованной парковочной зоной. Весьма выгодна и локация объекта – здание, в котором сдается помещение, находится в застроенном жилом районе с развитой инфраструктурой, недалеко от центра Краснознаменска, рядом с остановками общественного транспорта, ЦКАД и Минским шоссе.

Заявки на аукцион принимаются до 25 ноября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 75033). Аукцион состоится 29 ноября.

Более детально ознакомиться с информацией о нежилых помещениях, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.

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