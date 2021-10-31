РИАМО - 31 окт. Пьяная ссора двух мужчин в квартире в городе Старая Купавна Богородского округа закончилась убийством, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Труп погибшего 2002 года рождения нашли 30 октября в квартире дома 3 по улице Фрунзе.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Мужчину 1980 года рождения доставили в следственный отдел по Ногинску ГСУ СК России по Московской области.

Задержанный признался, что совершил убийство в ходе пьяной ссоры. По данному факту возбуждено уголовное дело.