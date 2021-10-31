РИАМО - 31 окт. Московский Художественный академический театр им. М. Горького отменил спектакль «Чудесный грузин», назначенный на 2 ноября. Одну из ролей в постановке сыграла телеведущая Ольга Бузова, об этом сообщается на сайте театра.

Как уточняется, спектакль отменили из-за плохих продаж билетов в период антиковидных ограничений. Соответствующее решение принял гендиректор театра Владимир Кехман.

При этом театр не снимает спектакль из репертуара, а переносит его на неопределенный срок.

Спектакль «Чудесный грузин» был создан драматургом Андреем Назаровыми режиссером Ренатой Сотириади. Бузова исполнила роль певицы кабаре и шпионки Беллы Шанталь, которая спасает члена партии по кличке Коба.

Бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман стал новым генеральным директором Московского художественного академического театра им. М. Горького 27 октября.