РИАМО - 31 окт. В Москве в ноябре стартует цикл онлайн-лекций о капитальном ремонте домов-памятников, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Лекции пройдут в формате Zoom-конференции. Ссылки на них будут доступны на сайте и в Telegram-канале Фонда капитального ремонта Москвы.

Победитель конкурса «Лучший гид Москвы» Георгий Макеев познакомит слушателей с архитектурой уникальных объектов жилфонда столицы и расскажет, как в рамках региональной программы капремонта восстанавливается их исторический облик.

В настоящий момент капитальный ремонт в Москве проходит в 114 жилых домах-памятниках, в 14 из них – с реставрацией.

Горожане узнают, чем отличаются «дворянский» и «крестьянский» подъезды жилого дома XIX века в стиле модерн в Большом Дровяном переулке, какие неожиданные открытия сделали реставраторы и какие исторические элементы им удалось сохранить.

Кроме того, москвичам расскажут, сколько специалистов и времени потребовалось для восстановления сложной лепнины дома в стиле эклектика на улице Чаплыгина и почему для ремонта крыши пришлось перекрыть движение транспорта.

Интересную информацию расскажут и о реставрации массивных деревянных дверей подъезда «маршальского дома» на Садовой-Кудринской улице.

Лекции пройдут: 2 ноября в 11:00 – Большой Дровяной переулок, 21с1; 6 ноября в 19:00 – улица Чаплыгина, 10; 7 ноября в 10:00 – Садово-Кудринская, 28-30.