РИАМО - 31 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией Наро-Фоминского городского округа объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка на ул. Кольцевой, сообщает пресс-служба комитета.

Арендатор сможет разместить на участке площадью 6 442 кв.м. объекты, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг: мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро.

Победитель аукциона, заключивший договор аренды, вправе использовать земельный участок в течение 13 лет и 2 месяцев. Начальная стоимость годовой арендной платы - 1, 317 млн руб.

Участок расположен недалеко от центра города, в жилом районе с развитой инфраструктурой и имеет подъезд. Кроме того, в пешей доступности находятся остановки общественного транспорта.

Заявки на аукцион принимаются до 7 декабря на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 71565). Аукцион состоится 10 декабря.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.