РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В ходе работ по благоустройству возле спортивной школы «Лидер» в Подольске высадили свыше 100 берез и сосен, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров проверил ход ремонтных работ фасада легкоатлетического манежа в спортшколе олимпийского резерва «Лидер».

Кроме облицовки фасада на территории спортивной школы было проведено благоустройство - отремонтирована пешеходная дорожка и посажено более 100 берез и сосен.

В спортшколе «Лидер» занимаются свыше 1 тыс. детей по следующим видам спорта: легкая атлетика, художественная гимнастика и спортивная гимнастика.