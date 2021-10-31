РИАМО - 31 окт. Полицейские и росгвардейцы задержали 4 фигурантов уголовного дела об убийстве на территории Московской и Тверской областей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По установленным данным, вечером 1 февраля 2008 года житель Твери поставил свою машину на автостоянку, но домой не вернулся. 6 февраля его тело нашли закопанным в яме в лесу Тверской области.

Специалисты 13 лет искали убийц. В сентябре этого года была получена информация об обстоятельствах совершения данного преступления, в связи с чем следователем СК возобновлено предварительное следствие по делу. В результате работы установили людей, которые были причастны к убийству.

В ночь на 29 октября 4 фигурантов уголовного дела были задержаны. Задержания провели в Подмосковье и в Тверской области.

В рамках расследования уголовного дела о преступлении прошлых лет было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». 30 октября суд заключил задержанных под стражу.