РИАМО - 31 окт. В подмосковной Коломне 30 октября температура поднялась до плюс 14,9 градуса, что является рекордом для этого дня, сообщается на сайте «Метеовести».

Предыдущий рекорд по теплу для 30 октября в Коломне был установлен в 2013 году. В тот день столбики термометров поднялись до плюс 14,5 градуса.

В ближайшие дни в Европейской России погода останется теплой, поэтому возможны еще температурные рекорды.

По данным Гидрометцентра РФ, начало ноября в Московском регионе будет солнечным и теплым. Осадки прогнозируются только 3 ноября. По ночам может подморозить до минус 2 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что на следующей неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы и будет держаться около 7-12 градусов.