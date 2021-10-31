РИАМО - 31 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией городского округа Луховицы реализовано на электронных торгах нежилое помещение на ул. Мира, д. 13, сообщает пресс-служба комитета.

Имущественные торги, в результате которых бюджет городского округа Луховицы пополнился на 1,9 млн. рублей, прошли на единой торговой площадке Московской области. Объект недвижимости площадью 57,6 кв.м. успешно вовлечен в хозяйственный оборот, а за право приобрести его в собственность боролись 5 участников.

Помещение станет хорошим вложением для реализации бизнеса нового владельца, ведь оно удобно расположено в центре города на 1 этаже многоквартирного жилого дома и имеет 3 светлые, просторные комнаты. В районе объекта достаточно развита инфраструктура: есть парки, детские сады, школы и медучреждения.