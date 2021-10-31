РИАМО - 31 окт. Институт ядерной медицины в подмосковных Химках обладает возможностью полного цикла диагностики и лечения онкологии на оборудовании мирового уровня, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Лечение можно получить бесплатно: такая возможность предоставлена жителям Подмосковья. Медучреждение оказывает помощь не только на платной основе, но также и по ОМС.

«Две самые опасные угрозы, от которых человек умирает преждевременно – это сердце и онкология. Здесь современные технологии позволяют спасать жизни и продлять их значительно. Мы находимся в центре, который помогает людям, у которых диагностировали рак. Здесь люди вылечиваются на 100% или получают необходимую терапию», — сказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».​

Сегодня химкинский Институт ядерной медицины является крупнейшим в России и одним из самых больших в Восточной Европе.