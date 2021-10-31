РИАМО - 31 окт. На следующей неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы и будет держаться около 7-12 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первую половину недели будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Смена характера погоды у нас произойдет вечером 3-го числа, 4-го и 5-го. В эти дни уже возможен небольшой дождь», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в начале недели температурный режим в ночные и дневные часы будет положительным. В ближайшие сутки в Москве будет плюс 9 градусов, а по области — от 7 до 12. В ночь на 2 ноября в Подмосковье температура может понизиться до слабо отрицательных значений, в Москве она будет около 1-3 градусов. В дневное время следует ждать около 7-9 градусов.

«Пятого числа погоду будет определять влияние циклона. Атмосферное давление понизится. В ночь в Подмосковье вновь ожидается теплая погода порядка 3-5 градусов, в Москве до 6-7 градусов. Дневная температура тоже повысится, составит 8-13 градусов», — пояснила Позднякова.

Синоптик отметила, что на протяжении этой недели средняя температура воздуха будет выше климатической нормы ноября.

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