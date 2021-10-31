РИАМО - 31 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией Дмитровского городского округа реализован земельный участок для индивидуального жилищного строительства в мкр. Татищево, сообщает пресс-служба комитета.

На лот претендовало 6 участников и в результате торгов цена годовой арендной платы превысила начальную более чем в 31 раз. Таким образом, ежегодные платежи в бюджет Дмитрова составят порядка 3,8 млн рублей.

Победитель аукциона получил в аренду на 13 лет и 2 месяца земельный участок площадью 1500 кв. м. Согласно виду разрешенного использования, на нем он сможет разместить жилой дом, заниматься производством сельхозпродукции и содержанием сельскохозяйственных животных.

Участок расположен в частном секторе, недалеко от автомобильной трассы Москва - Дмитров - Дубна и железнодорожной станции Каналстрой, имеет подъезд.