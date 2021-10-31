РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. Рабочие завершат строительство парковки на улице 1-й Рощинской в подмосковном Подольске до 23 ноября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой завершить строительство парковки на улице 1-й Рощинской. Он отметил, что к работам приступили 2 месяца назад. Уже удалили 7 деревьев, но работы фактически стоят.

Администрация округа рассмотрела обращение и сообщает, что в соответствии с федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» эти работы относятся к полномочиям органов местного самоуправления.

Организация парковки на вышеуказанном участке автомобильной дороги будет выполнена до 23 ноября.