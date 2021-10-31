РИАМО - 31 окт. Следователи начали проверку по факту смерти пожилой женщины при пожаре в квартире на 4-й Новокузьминской улице в столице, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Тело погибшей 1934 года рождения нашли после тушения возгорания. У нее не обнаружили признаков насильственной смерти.

Предварительно, пожар в квартире случился из-за неосторожного обращения с огнем. Точную причину ЧП скажут после проведения пожарно-технической экспертизы.

Следователи работают на месте трагедии, они устанавливают все обстоятельства ЧП. Специалисты опрашивают соседей. По данному факту также назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.