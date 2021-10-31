РИАМО - 31 окт. За нарушение режима нерабочих дней столичные заведения «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или закрыть на срок до 90 дней, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

Он уточнил, что рейд по проверке соблюдения режима нерабочих дней провели в мегаполисе 30 октября.

«В ходе проведения рейда <…> установлено, что в заведениях «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction проводились массовые мероприятия – дискотеки и шоу», – уточнил Романов.

По его словам, организаторы массовых мероприятий не контролировали соблюдение мер социального дистанцирования. Гости дискотек и шоу были без средств индивидуальной защиты.

За такие нарушения организаторам может грозить штраф в размере 300 тыс. рублей. Если в результате массовых мероприятий был причинен вред здоровью людей, то может сумма штрафа увеличивается до 1 млн рублей или заведение могут закрыть на 90 суток.

Эпидканикулы в Москве объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период запрещены массовые развлекательные, культурные и спортивные мероприятия.