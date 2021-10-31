РИАМО - 31 окт. Опубликована закупка на поставку игровых наборов психолога в целях реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Егорьевске и Дмитровском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Согласно данным закупки, 4 набора планируется поставить в Дмитровскую общеобразовательную школу-интернат для обучающихся с ОВЗ, 3 набора появятся в общеобразовательной школе №9 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Егорьевске.

В данные наборы входят кубики деревянные, волчки деревянные, пластины из оргстекла и др.

Поставка игровых наборов осуществляется в рамках государственной программы «Образование» и финансируется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области, средств бюджетов Дмитровского городского округа и Егорьевска.