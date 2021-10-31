РИАМО - 31 окт. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить видео пары из Челябинска, которая выкладывает в TikTok ролики с издевательствами над страдающей деменцией бабушкой, сообщает Газета.ru.

По данным СМИ, пара из Челябинска «монетизировала» свою больную деменцией бабушку.

Во время стримов молодой человек и девушка унижали женщину и глумились над ее беспомощным состоянием, получая за это деньги от подписчиков. Также молодые люди за донаты делали сигны для пользователей, смотрящих трансляции.

Следователи начали проверку. Видеозаписи стримов будут проверены на признаки преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).