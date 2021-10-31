РИАМО - 31 окт. За нарушения противоэпидемических норм по коронавирусу в столице могут закрыть на 90 дней магазины «Смешные цены», Fix Price и «Все для ремонта», сообщает городской оперштаб.

Нарушения выявили в магазинах Fix Price (ул. Новокосинская, д. 22), «Все для ремонта» (Зеленоград, корп. 813) и «Смешные цены» (ул. Новозаводская, д. 2, корп. 1).

С 28 октября по 7 ноября в мегаполисе объявлены нерабочие дни. В городе закрыты все магазины, торговые центы, кафе и другие учреждения и организации. Работают только продуктовые магазины, аптеки, поликлиники и пункты вакцинации.

Ранее горожан призвали провести эпидканикулы дома, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусам.