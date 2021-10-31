РИАМО - 31 окт. Опубликована закупка на поставку серверов для подсистемы Объектно-ориентированного хранилища данных Единой инфраструктуры технологического обеспечения правительства Московской области, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Поставка серверов осуществляется в рамках государственной программы «Цифровое Подмосковье» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить работы планируется в 2021 году.

Единая инфраструктура технологического обеспечения создана в целях внедрения современных информационно-коммуникационных технологий при создании и эксплуатации государственных, региональных, ведомственных и муниципальных информационных систем Московской области.