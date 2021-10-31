РИАМО - 31 окт. Специалисты инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ и технологической площадки «Старт Хаб» на «Красном Октябре» совместно с участниками городской программы поддержки стартапов StartHub.Moscow подготовили ряд бесплатных бизнес-подкастов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эксперты расскажут о том, как сориентироваться на современном рынке труда, найти свою нишу и построить прибыльный бизнес. Слушателей ждет серия виртуальных встреч с предпринимателями, работающими в сфере социальных сетей», — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В записи подкастов принимали участие специалисты по продвижению услуг на интернет-площадках, создатели популярного аудиконтента с большим числом прослушиваний, а также эксперты в области применения современных цифровых технологий.

Среди приглашенных экспертов будут руководитель комитета по рекламе Московской ассоциации предпринимателей Дмитрий Станаев и руководитель digital-агентства, преподаватель курсов по SMM на онлайн-платформе «Технограда» Михаил Ветренко.

Специалисты расскажут слушателям об оформлении статуса самозанятого в сфере SMM, а также как продвигать свой продукт или услуги в социальных сетях. Кроме того, эксперты объяснят, как вести свою страницу и поддерживать интерес пользователей. ​