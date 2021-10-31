РИАМО - 31 окт. Опубликована закупка на строительство Сергиево-Посадского физико-математический лицея в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость составляет 961,434 млн руб.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.