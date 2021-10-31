РИАМО - 31 окт. За последние сутки в Подмосковье после курса лечения от коронавируса выздоровели 2574 пациента, общее число вылеченных в регионе достигло 447 873, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Московской области подтвердили 2737 случаев коронавируса, умерли 43 Covid-пациента. С начала пандемии в регионе зафиксировано 518 495 случаев заболевания, скончались 8759 человек с диагностированным коронавирусом.

В Подмосковье объявлен период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В эпидканикулы прививку от коронавируса можно поставить в 310 областных пунктах вакцинации. Они находятся не только в поликлиниках, но и в амбулаториях, ТЦ и МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона во время нерабочих дней оставаться в кругу семьи и ограничить контакты. Это поможет разорвать цепочку заражений и снизить уровень заболеваемости.