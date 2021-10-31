РИАМО - 31 окт. В Москве за минувшие сутки в больницы доставили 1548 Covid-пациентов, на ИВЛ находятся 749 заболевших, сообщает столичный оперштаб.

Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 5050 человек, всего инфекцию победили 1 593 747 пациентов.

За сутки выявлено 7603 новых случая заболевания, умерли 94 человека. С начала пандемии в городе зафиксирован 1 817 391 случай инфекции, скончались 31 342 пациента.

Москвичам напомнили, что победы над пандемией можно достичь с помощью вакцинации. Прививку можно сделать в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад, которые открыты в популярных общественных местах мегаполиса.