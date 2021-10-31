РИАМО - 31 окт. За прошедшие сутки в Московской области подтвердили 2737 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в регионе зафиксировано 518 495 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках и пунктах вакцинации в общественных местах.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что вакцины эффективны даже против новых штаммов инфекции, так как коронавирус мутирует незначительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что подмосковные власти рассчитывают на значительное снижение темпов заболеваемости Covid-19 после завершения эпидканикул, которые объявлены с 28 октября по 7 ноября.