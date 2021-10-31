РИАМО - 31 окт. В Москве скончались еще 94 пациента с диагностированным коронавирусом, общее число умерших за пандемию достигло 31 342, сообщает столичный оперштаб.

С 28 октября по 7 ноября в мегаполисе объявлены нерабочие дни. В этот период приостановлена работа сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений и др. Также в городе усилен контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте и такси.

Горожанам напомнили, что победа над пандемией возможна только с помощью вакцинации. Сделать прививку от можно в одном из центров вакцинации в поликлиниках или в точке работы выездных бригад в общественных местах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в последние дни в городе отмечен активный темп вакцинации от коронавируса. Ее объем вырос в 4-5 раз по сравнению с концом августа, когда число прививающихся упало до минимума.