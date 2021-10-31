РИАМО - 31 окт. В России за минувшие сутки умерли 1158 человек, у которых диагностировали коронавирус, всего в стране скончались 238 538 пациентов, сообщает оперштаб.

За последние сутки в стране выявлено 40 993 новых случая коронавируса, при этом выздоровели 27 115 человек.

Общее число случаев заболевания с начала пандемии составляет 8 513 790, выздоровели 7 358 539 человек.

Самым эффективным способом борьбы с пандемией является вакцинация. В стране в последние 1,5 недели отмечается рост числа жителей, которые делают прививку от коронавируса.

Кроме того, ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рекомендовал использовать российский препарат «Спутник Лайт» только для ревакцинации от Covid-19. Его эффективность составляет 79,4%.