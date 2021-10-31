РИАМО - 31 окт. За прошедшие сутки на территории России подтвердили 40 993 новых случая коронавируса, всего в стране выявлено 8 513 790 случаев инфекции, сообщает оперштаб.

Предыдущий суточный антирекорд заболеваемости составлял 40 251 человек.

За сутки в РФ полностью выздоровели 27 115 человек. Общее число выздоровевших достигло 7 358 539. За сутки умерло 1158 пациентов, всего скончалось 238 538.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в стране темпы вакцинации от Covid-19 увеличились почти в 4 раза. Рост произошел в последние 1,5 недели.

Кроме того, в регионах страны, где были введены строгие Covid-ограничения отмечено снижение темпов прироста случаев инфекции.

С 30 октября по 7 ноября для стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ объявлены нерабочие дни.